Çöp eve dönen daireden iki kamyon atık çıktı: Belediye ekipleri şoke oldu

Bursa’da 5 katlı bir apartmanın en üst katından yayılan kötü kokular bina sakinlerini isyan ettirdi. İhbar üzerine adrese giden Nilüfer Belediyesi ekipleri, 2 çocuklu bir annenin yaşadığı dairenin çöp eve dönüştüğünü tespit etti. Mahkeme kararıyla girilen evden 2 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

1 /5 Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. 5 katlı apartmanın en üst katından yayılan ağır koku nedeniyle apartman sakinleri, durumu Nilüfer Belediyesi’ne bildirdi.

2 /5 İhbar üzerine adrese gelen Nilüfer Belediyesi zabıta ve temizlik ekipleri, dairede inceleme yaptı. İnceleme sonucu evde, 2 çocuk annesi bir kadının yaşadığı dairenin çöp eve dönüştüğü belirlendi. İçerideki ağır koku, yemek artıkları, yığınla çöp ve böcek istilası nedeniyle ekipler durumu yargıya taşıdı.

3 /5 Mahkeme kararıyla daireye giren ekipler, gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. Evin içi çöp yığınlarıyla doluydu. Temizlik ekipleri, sağlıksız şartlarda yaşayan ailenin evinden yaklaşık 2 kamyon dolusu atık çıkardı.

4 /5 Çalışmaların ardından evde kapsamlı bir ilaçlama ve dezenfekte işlemi de gerçekleştirildi.