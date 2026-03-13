Çöp kamyonu faciası: Beş yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti, anne ve babası sinir krizi geçirdi

22:0813/03/2026, Cuma
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan Süleyman A.(5), hayatını kaybetti. Kazanın ardından sinir krizi geçiren Süleyman A.’nın anne ve babası hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa’nın Mudanya ilçesi Şükrü Çavuş Mahallesi sahilinde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait T.B.nin kullandığı 16 BJT 558 plakalı çöp kamyonu, sahildeki çöp bidonlarının bulunduğu yerde durdu. 

Görevlilerin çöpleri topladığı sırada yakınlarda ailesiyle birlikte gezen Süleyman A., çöp kamyonunun arka tarafında oynamaya başladı. Küçük çocuğu fark etmeyen T.B., görevlilerin çöpleri almasının ardından aracı hareket ettirdi.

 Bu sırada Süleyman B. tekerleklerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Kazanın ardından sinir krizi geçiren Süleyman A.’nın anne ve babası hastaneye kaldırıldı.

Sürücüyü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

YKS sınavına kaç kişi girecek? YÖK Başkanı açıkladı