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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geceyi dışarda geçiren vatandaşlara ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geceyi dışarda geçiren vatandaşlara ziyaret

00:4324/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret ederek, ilgili bakanlar ve yetkililerden kapsamlı brifing aldı.



Daha sonra buradan ayrılan Erdoğan, depremin ardından Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vakit geçiren vatandaşları ziyaret etti.



Vatandaşlarla sohbet edip çay içen Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kağıthane Belediyesi
#Hasbahçe Sosyal Tesisleri
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