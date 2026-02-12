Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karaman
Define ararken sarnıçta mahsur kaldılar: 4 saatte kurtarıldılar

Define ararken sarnıçta mahsur kaldılar: 4 saatte kurtarıldılar

07:3412/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Karaman’da 3 kişi define bulmak amacıyla girdikleri sarnıçta halatın kopması sonucu mahsur kaldı. 25 metre derinliğindeki sarnıçta mahsur kalan şahıslar, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu sağ salim kurtarılmalarının ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Madenşehri köyünün bulunduğu Karadağ’ın Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sit alanı olan bölgede devriye görevi yapan jandarma ekibi, sarnıç içerisinde şahıslar olduğunu fark etti. Bunun üzerine sarnıcı kontrol eden ekip, İ.K., E.E. ve N.Ş. isimli şahısların define aramak amacıyla girdikleri sarnıçta halatın kopması sonucu mahsur kaldıklarını belirledi. 

"4 saatte kurtarıldılar"


Şahısların mahsur kaldıkları sarnıçtan kurtarılabilmesi için olay yerine AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edilirken, tedbir amaçlı 112 Acil Sağlık ekibi de bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 4 saat süren koordineli çalışma sonucu 3 kişi mahsur kaldıkları sarnıçtan halatlar yardımıyla çıkarıldı. Hazır bekleyen ambulansta kontrolden geçirilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Daha sonra şahıslar ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Öte yandan kurtarma çalışmalarını İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ve AFAD Karaman İl Müdürü Cengiz Çavuş da takip etti.

#Madenşehri
#Karadağ
#Karanlıkdere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir illerinde 250 gram ramazan pidesi kaç TL oldu? 2026 İl il ramazan pidesi fiyatları