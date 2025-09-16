Doç. Dr. Yiğit: Sapanca Gölü'nde en radikal tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor

'PLANLI VE TASARRUFLU HAREKET EDİLMELİ'





Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit, gölde yaşanan ekolojik yıkımın sadece yağışlarla çözülemeyeceğini belirterek, "Su kullanımında planlı ve tasarruflu hareket edilmesi gerekiyor. Bundan önce de bu noktaya gelmiştik maalesef. Sadece yağışı bekliyor insanlar ama yağışla hallolmuyor. Çok daha öncesinden tedbir almamız gerekiyordu. Yaşam sudan başlıyor, suyla devam ediyor. İnsanların, tüm canlıların ve ekosistemin hayatı suya bağlı. Dolayısıyla suyun ne kadar kıymetli olduğunu bilip, ona göre davranmamız gerekiyor" diye konuştu.