Dua kabul olunca su akıyor: Taşköprü’de mucizevi suyun sırrı, herkes bu sudan şifa arıyor

Suyun şifa bulmak isteyen kişinin duasının kabul edilmesiyle aktığına inanıldığını söyleyen Kirazcık Köyü muhtarı Celal Kabaoğlu, "Burası Ketenler Mahallemizde olan bir suyumuzdur. Burası belli bir sayılı türbedir. Buradan akan su, sevdiğine gelir, sevmediğine de gelmez. Bazı kişiler dua etse de su akmaz. Bugün bizim için suyumuz aktı. Dua ettikten yarım saat sonra su niyet kabul edilirse gelir ama niyet kabul edilmezse gelmez. Ağustos ayında su bazen hiç akmaz ama bahar mevsiminde akar. Suyumuz ılık ve şifalı bir sudur. Elini, ayağını yıkamak, duş almak isteyen herkes buraya gelebilir. Burada duş alabilmek için kabinimiz var" dedi.