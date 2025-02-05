Ege'deki seri depremler için uzmanından rahatlatan açıklama: Büyük bir depremi tetikleyecek nitelikte olacağını düşünmüyorum

28 Ocak'tan itibaren Ege Denizi içerisinde Santorini Adası'nın hemen Kuzeydoğusunda bir aktivite başladığını belirten Prof. Dr. Süha Özden, "Bu aktivite jeolojik olarak bir volkanik yay dizisinin içerisinde yer alıyor ki bu Anadolu Levhasının, Güneydeki Afrika Levhasıyla sınırdaş olduğu yerin hemen Kuzeyine düşer. Burada jeolojik olarak Afrika Levhası, Anadolu Levhası altına dalmaktadır. Bu dalma, batma aynı zamanda Anadolu Levhası Kuzey-Güney yönlü genişlemeye zorlamaktadır ve uzamaktadır. Uzamakla birlikte incelen Anadolu Levhası Ege Denizi içerisinde aşağıdan yükselen magmatik ve volkanik intrüzifler ve kütleler sayesinde de kendi içerisinde bir çok adayı volkanik adayı oluşturmuştur. Santorini Adası onlardan bir tanesidir. Baktığınız zaman 1600 ile 1627 arasında büyük bir patlamayla da kendini göstermiştir ve adanın orta kısmı çökmüştür. Şu anda bir hilal görünümüne kazanmıştır. Ege Denizi'nde bunun gibi birçok ada yer almaktadır. İçerisinde depremin olduğu noktada da aynı zamanda birden çok fay var. Bu fayların ağırlıklı olarak Kuzey-Güney genişleme rejimi ile ilişkili olarak normal faylar olduklarını görüyoruz. Yani aşağı doğru düşen parçalar şeklinde tam depremlerin olduğu yerde iki tane fay Kuzeydoğu-Güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. Burada nedir bu kadar bir deprem fırtınasına dönüştüren hadise diye bakacak olursak, eğer kökeni sadece tektonik olsaydı, bu kısa faylar üzerinde bu kadar yoğun bir deprem aktivitesi görmezdik. Bir ana şok görürdük ve bu ana şoktan sonra da gittikçe azalan periyotta artçı şoklar görürdük. Burada herhangi bir ana şok yok, bir deprem fırtınası, belli büyüklük aralığında devam eden depremleri görüyoruz. Bu da bize aslında muhtemel olarak şunu gösteriyor. Aşağıdan yukarıya doğru yükselmeye çalışan küçük bir sıcak nokta olabilir ve bu sıcak nokta yukarıya doğru çıkmak için zorluyor olabilir. Bu volkanik faaliyet ille de bir yanardağ patlamasına dönüşmek zorunda değil, kabuk içerisinde bir sıcak nokta belli bir yere kadar yükselebilir ve orada kalabilir. Dolayısıyla sanki bunun emarelerini görüyoruz. Çok sık aralıklarla dört ve beş arasında değişen depremleri görüyoruz. Bu olay karşımıza bunun sebebi olarak duruyor" dedi.