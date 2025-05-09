Eğer bu şifreleri kullanıyorsanız hemen değiştirin: Banka ve sosyal medya hesaplarını saniyeler içinde ele geçiriyorlar...

Bu şifreleri kullanıyorsanız tehlikedesiniz, hemen kontrol edin… Yapılan araştırmalarda Türkiye’de dijital güvenlik, zayıf parolalar yüzünden her geçen gün daha büyük bir tehdit altına girdiğini ortaya koyuyor. NordPass’ın yayımladığı en güncel şifre güvenliği raporuna göre, Türkiye’de en sık kullanılan şifreler hâlâ şaşırtıcı şekilde ilkel ve kolay tahmin edilebilir kombinasyonlardan oluştuğunu açıkladı. Peki, hangi şifreler risk altında? İşte detaylar...
Futbol takımları ve kişisel isimler hâlâ çok yaygın
Rapor, Türkiye’de kullanıcıların futbol takımları (örneğin “galatasaray”, “fenerbahçe”) ve yaygın kişisel isimleri de parola olarak kullandığını ortaya koydu.
Bu tercihler, parola kırma yazılımlarının ilk denediği seçenekler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bu şifreler, bir hackerın saniyeler içinde sisteminize girmesi için yeterli.
Siber saldırılar zincirleme yayılıyor
McAfee’nin verilerine göre ortalama bir kullanıcı yaklaşık 47 çevrimiçi hesaba sahip. Ancak bu hesapların büyük bir kısmı ya aynı parola ile korunuyor ya da güvenliği düşük kombinasyonlarla yönetiliyor. Böylece bir hesaptaki açık, tüm dijital varlıklarınızı riske sokabiliyor.
Zayıf şifre, zincirleme dijital yıkım
Araştırmalar, dünya genelinde veri ihlallerinin %80’inin zayıf parola kullanımından kaynaklandığını gösteriyor.
Üstelik kullanıcıların %66’sı, birden fazla hesabında aynı şifreyi kullanıyor. Bu durum, hackerların yalnızca bir parolayı ele geçirerek çok sayıda hesaba ulaşmasını mümkün kılıyor.
Güvenli şifre için 5 altın kural
Uzmanlara göre dijital güvenliğinizi artırmak için şu önlemler alınmalı:
Her hesap için farklı bir şifre oluşturun.
Parolalar büyük harf, küçük harf, sayı ve özel karakter içersin.
Şifrelerinizi hatırlamak için güvenilir parola yöneticisi kullanın.
Apple, Google gibi platformların sunduğu güvenli şifre üreticilerini değerlendirin.
Artık kullanmadığınız hesapları kapatın ve eski şifreleri temizleyin.
Uzmanlardan uyardı
"Dijital kimliğinizin ilk savunma hattı güçlü bir şifredir. Aynı şifreyi her yerde kullanmak, evinizin her kapısını tek anahtarla kilitlemeye benzer. O anahtar kaybolduğunda, tüm odalarınız tehlikededir.”