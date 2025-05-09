Eğer bu şifreleri kullanıyorsanız hemen değiştirin: Banka ve sosyal medya hesaplarını saniyeler içinde ele geçiriyorlar...

Siber saldırılar zincirleme yayılıyor





McAfee’nin verilerine göre ortalama bir kullanıcı yaklaşık 47 çevrimiçi hesaba sahip. Ancak bu hesapların büyük bir kısmı ya aynı parola ile korunuyor ya da güvenliği düşük kombinasyonlarla yönetiliyor. Böylece bir hesaptaki açık, tüm dijital varlıklarınızı riske sokabiliyor.