Ehliyet sahipleri dikkat: 4 milyon 237 bin kişi ehliyetini yenilemedi! Fazladan 7 bin 423 lira ödemeyin

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.