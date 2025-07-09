Ekipler, 'Alkolmetreyi üfleyemiyorum' diyerek zor anlar yaşatan alkollü sürücüye acımadı: Rekor para cezası kesildi!

Sultanbeyli'de trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde "Alkolmetreyi üfleyemiyorum" diyerek polisi uzun süre uğraştıran sürücüye 26 bin TL ceza uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Sürücünün polis ekiplerine yaşattığı zor anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Sultanbeyli'de denetimler sırasında ekipler tarafından durdurulan otomobil sürücüsü "Alkolmetreyi üfleyemiyorum" diyerek, nefesinin yetmediğini iddia etti.
İsmi öğrenilemeyen sürücü, alkol kontrolünün hastanede yapılmasını isteyerek korktuğunu söylerken, ekipler sürücüye dakikalarca alkolmetreye nasıl üflemesi gerektiğini anlattı.
Sürücünün üfleme girişimleri başarısız olunca, Karayolları Trafik Kanunu'nun, 'alkolmetre cihazını üflememek' maddesinden 26 bin 558 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 2 yıl el konuldu.
Otomobil ise çekici yardımı ile yediemin otoparkına çekildi.