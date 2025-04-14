Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği: Antalya'da ne konuşuldu, hangi lidere ne mesaj verildi? İşte tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren o başlıklar

Suriye'ye tam destek





Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşen Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını, gelecek yılların Suriye'de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını dile getirdi.





Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, Suriye ile ticari ve ekonomik alanda işbirliğini canlandırmak için gayretlerin artırılması gerektiğini, diğer alanlarda da atılacak adımların değerlendirilebileceğini söyledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğine dikkati çekti.







