Eşi tarafından Kadınlar Günü'nde öldürülen Sermin’in tabutunu kadınlar taşıdı: Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

TABUTUN ERKEKLER TARAFINDAN TAŞINMASINA İZİN VERMEDİLER





Sermin Bacak için Fethiye Kocatepe Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bazı siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ile Bacak'ın yakınları ve sevenleri katıldı.