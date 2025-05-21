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Eski il gençlik kolları başkanı motosikletinin uçuruma yuvarlandığı kazada ağır yaralandı

Eski il gençlik kolları başkanı motosikletinin uçuruma yuvarlandığı kazada ağır yaralandı

18:2521/05/2025, Çarşamba
DHA
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Eski AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir (34), kullandığı motosikletin 40 metreden uçuruma yuvarlanması sonucu, ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Danişment Mahallesi'nde meydana geldi. Eski AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir'in kontrolünü yitirdiği 09 FZ 971 plakalı motosiklet, 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Demir ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Ali Demir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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