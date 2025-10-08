Eskişehir'de CHP'li belediyenin oturacak yer yapmadığı duraklara vatandaş koltuk getirdi: 'Hizmet istiyoruz niye oy verdik?'

Yeşiltepe Mahallesi’ndeki Sınırboyu Sokak’ta oturan 75 yaşındaki Naile Dağlı, "Komşumuz, vatandaşlar oturup dinlensinler diye koltuk koydu. Durakta koltuk yok. Sadece demir tabela var, başka bir şey yok. Burada talebeler çok bekliyor. Yaşlılara oturmaya yer yok diye bu koltuğu yerleştirdiler. Otobüsün saatini bilen biliyor, bilmeyen çok bekliyor. ’Durak’ yazısını bir komşumuz yazdı. Gelen buraya oturuyor, biz de oturuyoruz. Yeni kondu daha, 1 ay olmadı, herhalde 10-15 gün oldu. Aslında bu koltuğu çöpe atacaklardı. Durak yapılmasını bekliyoruz. Biz hizmet isteriz, niye bunlara oy veriyoruz? Milleti böyle mağdur etmesinler" dedi.



