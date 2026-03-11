Yeni Şafak
Evinde boğazı kesilen kadının katili komşusu çıktı

12:4911/03/2026, Çarşamba
DHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinde boğazı kesilmiş cesedi bulunan Gül Dağ'ın (63) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dağ’ı öldürüp, kolundaki 3 bileziği aldığı suçlamasıyla komşusu S.Ç, gözaltına alındı.

Olay, 27 Şubat günü akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Yatalak annesi ile birlikte yaşayan Gül Dağ’ın bulunduğu daireden gelen bağrışmalar sonrası apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren polis ekipleri, Gül Dağ’ı mutfakta kanlar içerisinde yerde buldu. Boğazında bıçak yarası bulunan Dağ’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

KESİK BİLEZİKLERİ SATMAYA ÇALIŞTI


Soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, Gül Dağ'ın kolundaki 3 bileziğin olmadığın belirledi.

Polis, bölgedeki tüm kuyumcularla irtibata geçerek, şüpheli bir durumu kendilerine bilgilendirmesini istedi. Bir kuyumcu, polisi arayıp kesik halde bileziklerin satılmaya çalışıldığı ihbarında bulundu. Kuyumcu dükkanına giden ekipler, incelemede; bileziklerin Gül Dağ'a ait olduğunu belirledi. Bilezikleri kuyumcuya satmaya çalışan S.Ç.'nin, Gül Dağ'ın komşusu olduğu tespit edilip, gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden S.Ç., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

#Kocaeli
#Körfez
#Mimar Sinan Mahallesi
#Gül Dağ
