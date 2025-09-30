Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Fabrika atıkları Porsuk Çayı'nı kirletti: Mahalle sakinleri pislikten ve kokudan şikayetçi

Fabrika atıkları Porsuk Çayı'nı kirletti: Mahalle sakinleri pislikten ve kokudan şikayetçi

10:1130/09/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Kütahya merkeze bağlı Ahmetoğlu köyü Beşdeğirmenler Mahallesi sakinleri, Porsuk Çayı’na fabrikalardan bırakıldığı öne sürülen atıklar nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Mahalle Muhtarı Harun Güngör, 18 haneden oluşan mahallede hayvancılık ve tarımın Porsuk Çayı suyuna bağlı olduğunu söyleyerek, "Fabrikalardan özellikle gece, sabah ve akşam saatlerinde atık bırakılıyor. Boya ve kimyasal kokusu çok ağır. Devletimizin bu duruma müdahale etmesini istiyoruz" dedi.


Mahalle sakinlerinden Alaattin Arayan, bölgenin tarımsal potansiyeline dikkat çekerek, "Patates, balkabağı, domates, biber gibi ürünlerin yoğun yetiştirildiği bir bölgedeyiz. Ancak Porsuk Çayı simsiyah akıyor, kimyasal kokusu var. Bu suyla hem tarlalarımızı suluyoruz hem de hayvanlarımızı suluyoruz. İnsanlar bu kimyasalı soluyor, hastalık riski var" ifadelerini kullandı.


Bir diğer mahalle sakini Beyti Yılmaz ise "Gece olduğunda koku daha da artıyor. Mecburen bu suyu kullanıyoruz, çok mağduruz" diye konuştu.


Fatih Bulut da suyun renginin siyaha döndüğünü ve tarımsal üretimde zor durumda kaldıklarını dile getirerek, "Hayvanlarımızı ve mahsullerimizi buradan suluyoruz. Yetkililerden acilen çözüm bekliyoruz" dedi.

Köylüler, fabrikalardan bırakıldığı iddia edilen kimyasal atıkların önlenmesini ve sorumluların cezai yaptırımlarla karşılaşmasını talep ediyor.



#kütahya
#porsuk çayı
#atık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımı iş ilanları: KPSS'li KPSS'siz, memur, sözleşmeli, kadrolu personel alımı ile İŞKUR işçi alımı yapan kamu kurumları hangileri?