Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ferdi Tayfur, dün öğle saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda devam eden tedavisi ve doktorların çabasına rağmen bu akşam 19.38'de yaşamını yitirdi."