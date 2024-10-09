Gaziantep'te korku dolu anlar: Doğalgaz boru hattı delindi, gaz sızıntısı mahallede paniğe neden oldu

Gaziantep'te belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusu hattında delik meydana gelmesiyle yaşanan gaz sızıntısı, mahallede paniğe neden oldu. Tedbir amaçlı doğalgazın kesildiği mahallede delinen boru hattı ekiplerin kontrolü ile değiştirildi.

1 /5 Olay, akşam saatlerinde Çıksorut Mahallesinde meydana geldi. Belediye ekiplerinin altyapı çalışması yaptığı sırada iş makinesinin temas etmesiyle doğalgaz boru hattında delik meydana geldi ve mahalleyi yoğun gaz kokusu sardı.

2 /5 Yoğun gaz kokusu mahallede endişeye neden olurken, ihbar ile olay yerine polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

3 /5 Polis ekipleri güvenlik önlemleri kapsamında gaz sızıntısı olan sokağı boşalttırdı.

4 /5 Doğalgaz ekiplerinin yaptığı inceleme ve onarımın ardından boru hattındaki arıza giderildikten sonra vatandaşların sokağa ve evlerine dönmesine izin verildi.