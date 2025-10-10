Gaziantep'te terör tatbikatında kendini rolüne kaptıranlar güçlükle sakinleştirildi

"TATBİKATIMIZI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİK"





Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Akhan, tatbikatın başarıyla tamamlandığını söyledi. Tatbikatların önemine değinen Akhan, şu ifadeleri kullandı:





Bugün burada Türkiye afetle müdahale programı kapsamında gerçeği aratmayacak bir tatbikatı uyguladık ve uygulamaya da devam ediyoruz. Burada 136 personel ile 46'sı sağlıkçı, 30 aracın da 10 tanesi sağlık ekibi olmak üzere emniyetimiz, jandarmamız, büyükşehir belediyemiz, zırhlı tugayımız, çevre şehircilik il müdürlüğümüz, tarım il müdürlüğümüz gibi paydaşlarımızla birlikte bir bomba olayını gerçeği yansıtacak şekilde yapılacak tüm işlemleri yaptık ve kurulması gereken çadırlarımıza kadar kurduk. Paydaşlarımızla işlemlerin tamamını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugünkü senaryomuz bir bomba olayıydı. Herhangi bir olay olduğunda olaylara hızlı ve güvenli şekilde yetişebilmek için sahanın dinamikliğini geliştiriyoruz.





Tatbikatta senaryo gereği ölü ve yaralı rolü oynayan kişiler, ilk defa bir tatbikata katıldıklarını ve rolünü çok iyi oynamak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.



















