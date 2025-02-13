'YÜZ BİNLERCE KİTLE BENİ BEKLİYOR'





Şüpheli Abdülrahim Zengin, adliye çıkışında gazetecilerin ‘Pişman mısınız?' sorusuna, "Niye pişman olacağım. Yüz binlerce kitle beni bekliyor. Mahkemede de görecekler. Siz bir hayat kadınını savunuyorsunuz, siz bir kumarbazı savunuyorsunuz. Göreceksiniz, mahkememde yüz binlerce kişi adliyenin önüne akın edecek" dedi.



