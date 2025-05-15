Gazze'de yüreklere su serpecek haberler bekliyoruz

Tatil tuzağına düşmeyin

Ticaret Bakanlığı, sahte rezervasyon ve yanıltıcı tur reklamlarına karşı tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çeşitli iletişim kanalları üzerinden gönderilen tatil teklifinin içeriğindeki tesis resimleri, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunun sorgulanması gerektiği belirtildi. Bakanlık; tatile katılamayan vatandaşların paket tur sözleşmesini cezai şart ödemeksizin iptal edebilme hakkı olduğunu da bildirdi.