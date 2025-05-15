Gazze'de yüreklere su serpecek haberler bekliyoruz

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Tatil tuzağına düşmeyin
Ticaret Bakanlığı, sahte rezervasyon ve yanıltıcı tur reklamlarına karşı tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çeşitli iletişim kanalları üzerinden gönderilen tatil teklifinin içeriğindeki tesis resimleri, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunun sorgulanması gerektiği belirtildi. Bakanlık; tatile katılamayan vatandaşların paket tur sözleşmesini cezai şart ödemeksizin iptal edebilme hakkı olduğunu da bildirdi.
Terörün devri artık kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır” dedi. Örgütün Suriye ve Avrupa kollarına da fesih ve silah bırakma çağrısında bulunan Erdoğan, bu grupların artık Türkiye lehinde faaliyet göstermesi gerektiğini kaydetti.
Kupa canavarı Galatasaray
Gaziantep’te oynanan finalde Galatasaray, Trabzonspor’u mağlup ederek 63. Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. İki takımın 29 sezon sonra karşılaştığı final mücadelesinde sarı-kırmızılılar, Barış Alper ve Osimhen'in (2) golleriyle 19. kupasını kazanırken, çifte şampiyonluk hedefinden ilkini gerçekleştirdi. Avrupa kupalarına katılma fırsatını kaçıran bordo-mavililer ise hayal kırıklığı yaşadı.