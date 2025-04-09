"Sadece hayvanları değil doğanın değişimini de kaydediyorum"





Doğa meraklısı Erim Başkütük yaptığı açıklamada, "Çocukluğumdan beridir doğaya karşı büyük bir ilgim ve merakım var. Yaban hayatını gözlemlemeyi çok seviyorum. Trakya bölgesinde domuz, karaca, porsuk, tilki, sansar, kurt gibi türleri görüntüledim. Ama son zamanlarda özellikle uğraştığım bir tür vardı. Yakın zamanda onu da görüntülemeyi başardım. O da yaban kedisiydi. Kurduğum fotokapanlarla sadece hayvanları değil, doğanın sessizce değişimlerini de kaydediyorum. Doğanın ritmi hızla değişiyor, ki maalesef bu kötü yönde. Benim bu çalışmaları yapmamdaki asıl amaç, küresel iklim değişikliğine küçük de olsa bir farkındalık oluşturmak. Doğayı korumak demek sadece doğayı korumak değildir, geleceğimizi de korumak demektir" dedi.