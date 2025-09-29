Güllü’nün ölümündeki sır perdesi: Düştü mü, ittirildi mi? Patronundan canlı yayında şoke eden iddialar

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Gül Tut (sahne adıyla Güllü), Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçının ani ölümü sanat camiasını yasa boğarken, “Düştü mü, ittirildi mi?” sorusu ise gündemdeki yerini koruyor. Öte yandan bugün bir televizyon kanalında canlı yayına bağlanan Güllü’nün patronu Ferdi Aydın ise tartışmaları daha da alevlendirecek açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.
İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanan Güllü hakkında peş peşe iddialar ortaya atıldı. Menajeri, ünlü ismin bir süredir beyin rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı. Sanatçının kızı Tuyan Ülkem ise ifadesinde, “Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybederek açık camdan düştü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil” dedi.
Son görüntüleri ortaya çıktı
Olayın ardından Güllü’nün düşmeden önceki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlarda, sanatçının terasa çıkmadan hemen önce evin içinde olduğu, kısa süre sonra ise düşme seslerinin duyulduğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca Güllü’nün kızı ile arkadaşının panikle kapıdan koşarak çıktıkları anlar da yer aldı.
Emekli Emniyet Müdüründen dikkat çeken değerlendirme
“Neler Oluyor Hayatta” programına konuk olan Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, güvenlik kamerasındaki 2 dakikalık boşluğa dikkat çekerek, “Olan biten her şey o 2 dakikada gerçekleşti. Eksik görüntüler bulunursa gerçek ortaya çıkar” dedi.
İfadelerle görüntülerin çeliştiğini belirten Özdemir, “Böyle bir durumda eğlenerek düşmüş olamaz. Zemindeki kayganlık da bu kazayı açıklamaz. Eğer düşmüş olsaydı, pencerede veya duvarlarda mutlaka tutunma ya da çarpma izleri bulunurdu” ifadelerini kullandı.
Ayrıca, ünlü sanatçının ölümünden iki gün önce evinin kapısına ek kilit taktırdığına dikkat çekerek, “Kapısına kilit taktırdığına göre bir şeyden ya da birinden korkuyor olabilir” yorumunu yaptı.
Özdemir, olay yerinde görülen erkek ayakkabılarıyla ilgili ise, “Kime ait olduğunun ve Güllü’nün oğlunun o sırada nerede olduğunun araştırılması gerekir. Eğer evde üçüncü bir kişi daha varsa, üç kişi de şüphelidir” dedi.
Patronundan çok konuşulacak iddialar
Canlı yayına bağlanan Güllü’nün patronu Ferdi Aydın ise tartışmaları daha da alevlendirecek açıklamalarda bulundu. Sanatçının oğlu hakkında, “Tuğberk, annesini sevmiyor hatta anne olarak kabul bile etmiyordu” ifadelerini kullanan Aydın, “O gece Güllü’nün yanında olan kızının arkadaşı, iki isim kullanan ve yasaklı madde bağımlısı biriydi. Kızına da yasaklı madde veriyordu. Güllü asla intihar etmedi ya da düşmedi. Görmemesi gereken bir şey gördüğü için öldü. Ya kızının arkadaşıyla yasaklı madde kullandığını gördü ya da ikisini uygunsuz bir vaziyette yakaladı” dedi.
Aydın ayrıca, sanatçının belinde platin bulunduğunu ve bu nedenle oynayarak cam kenarına gitmesinin mümkün olmadığını söyledi. “Zaten görüntülerde de açıkça görülüyor. Güllü camdan düşmedi, atıldı” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.