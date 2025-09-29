Güllü’nün ölümündeki sır perdesi: Düştü mü, ittirildi mi? Patronundan canlı yayında şoke eden iddialar

Patronundan çok konuşulacak iddialar





Canlı yayına bağlanan Güllü’nün patronu Ferdi Aydın ise tartışmaları daha da alevlendirecek açıklamalarda bulundu. Sanatçının oğlu hakkında, “Tuğberk, annesini sevmiyor hatta anne olarak kabul bile etmiyordu” ifadelerini kullanan Aydın, “O gece Güllü’nün yanında olan kızının arkadaşı, iki isim kullanan ve yasaklı madde bağımlısı biriydi. Kızına da yasaklı madde veriyordu. Güllü asla intihar etmedi ya da düşmedi. Görmemesi gereken bir şey gördüğü için öldü. Ya kızının arkadaşıyla yasaklı madde kullandığını gördü ya da ikisini uygunsuz bir vaziyette yakaladı” dedi.