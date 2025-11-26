Yeni Şafak
Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme: 'Annemi öldürürsen sana daire vereceğim' sözleri dosyaya girdi

12:0226/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
Güllü'nün torununa bakan Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız'ın çarpıcı iddialarının ardından savcılık harekete geçti. Osman Yıldız ve annesi Mukadder Çakır'ı adliyeye çağırılıp ifadeleri alındı.

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı! Güllü'nün torununa bakan Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız, merhum şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisine cinayet işleme teklifinde bulunduğunu iddia etti.



Osman Yıldız, "Tuğyan, olaydan bir ay önce bana 5-6 kez 'Evin arka tarafında bir giriş var. Orayı net gören kamera yok. Aracını park ederken veya araca binerken annemi bıçakla ya da silahla öldürebilirsin. Sana daire vereceğim, annenle birlikte yaşarsın' şeklinde yönlendirmelerde bulundu" ifadelerini kullandı.




'TEK BAŞINA YAPMIŞ OLAMAZ'


Osman Yıldız, "Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğine inanıyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönünde. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm" diye de ekledi.

Yapılan açıklamanın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Osman Yıldız, annesi Mukadder Çakır ile birlikte savcılıkta ifade vermeye başladı.



#güllü
#Tuğyan Ülkem Gülter
#cinayet
