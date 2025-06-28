Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Günün en acı haberi: Üç çocuk annesi kadın kızının kullandığı traktörün altında kaldı

Günün en acı haberi: Üç çocuk annesi kadın kızının kullandığı traktörün altında kaldı

20:3228/06/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, kızının kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Taraklı-Geyve karayolu üzerinde Hacıyakup Paşalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki traktör, rampada kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün annesi Hatice Y'nin (53) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Y.Y.'nin ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

3 çocuk annesi Hatice Y'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


#Sakarya
#Traktör
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?