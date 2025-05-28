Gurbetçi sezonu için sınır kapılarında önlemler artırıldı

"Beklenen yoğunluğa karşı ilave tedbirler alındı"





Bu kapsamda Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapılarına 4 giriş 4 çıkış olmak üzere 8'er yeni gişe kurulduğunu ve personel takviyesi yapıldığını söyleyen Vali Sezer, bu yıl Pazarkule Sınır Kapısı'nda yüzde 30'luk artışların olduğunu, Kurban Bayramı için de beklenen yoğunluğa karşı ilave tedbirler alındığını aktardı. Pazarkule'de yoğunluk yaşanmaması için mobil lavabo, tuvalet ve ikram araçlarının hazırlandığını belirten Sezer, Yunanistan ve Bulgaristan gümrük yetkilileriyle temasların sürdüğünü vurguladı.