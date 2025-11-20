Yeni Şafak
Hafriyatçıyı Sistem'e o sokmuş

Hafriyatçıyı Sistem'e o sokmuş

20/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Sosyal medya dolandırıcılığını yüklü ceza bitirir

Sosyal medya platformları, sahte sitelerce yapılan dolandırıcılıklara karşı yeterli önlem almamakla eleştiriliyor. Mevcut yasal boşluk nedeniyle platformlar, sorumluluktan kaçarken dolandırıcılık şebekeleri milyonlarca liralık vurgun yapabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, ağır yaptırımlar ve kusursuz sorumluluk düzenlemelerinin artık kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

Gülibrahimoğlu’nu Sistem’e o sokmuş

İBB’deki haraç çetesi firarilerinden Murat Gülibrahimoğlu’nun, İmamoğlu’nun kurduğu Sistem’e nasıl dahil olduğu ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan faydalanan Servet Yıldırım ve Sarp Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu’nu bir siyasetçinin tanıştırdığı yönünde ifade verdi, ancak isim bildirmedi. O siyasetçinin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu belirtiliyor.

Martın sonu Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde hiç gol yemeyen İspanya’ya evinde 2 gol atarak ilk puan kaybını yaşatan ve E Grubu’nu 2. bitiren Türkiye, gözünü mart ayındaki play-off’lara çevirdi. Ay-yıldızlıların rakibi bugün saat 15.00’te çekilecek kurada belli olacak.

