Hafriyatçıyı Sistem'e o sokmuş

Gülibrahimoğlu’nu Sistem’e o sokmuş

İBB’deki haraç çetesi firarilerinden Murat Gülibrahimoğlu’nun, İmamoğlu’nun kurduğu Sistem’e nasıl dahil olduğu ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan faydalanan Servet Yıldırım ve Sarp Yalçınkaya, Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu’nu bir siyasetçinin tanıştırdığı yönünde ifade verdi, ancak isim bildirmedi. O siyasetçinin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu belirtiliyor.