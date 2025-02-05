Hatay'da depremi unutturmayan devasa yarık: Bu tarlaya 100 varil bomba atsan bu hale gelmezdi

"Depremin şiddeti ortada duruyor ve bu tarlaya 100 varil bomba atsan bu hale gelmezdi"

Bu tarlaya 100 varil bomba atılsa bu hale gelmeyeceğini ifade eden Bekir Hacıömeroğlu, "Burayı gördüğümüzde şok olduk. Tarih boyunca büyüklerimizden böyle bir deprem olduğunu görmedik dediler. Bu depremde tarla göründüğü gibi yer yerinden oynadı. Deprem esnasında buradan ben görmedim ama duyduğuma göre bazıları buradan yeşil dumanların çıktığını söylediler. Bu depremi unutamıyoruz ki sadece yaşayan bilir. Depremi hem unutamıyoruz hem de burayı görünce tekrardan aynı şeyleri yaşıyoruz. Bu asırların afetiydi ve normal bir deprem değil. Belli bir yaşta depremleri gördük ama böyle bir deprem ne gördük ne de duyduk. Depremin şiddeti ortada duruyor. Bu tarlaya 100 varil bomba atsan bu hale gelmezdi" dedi.