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Hatay'da freni arızalanan kamyon şelale bölgesine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'da freni arızalanan kamyon şelale bölgesine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

19:4222/04/2025, Salı
DHA
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Hatay'da freni arızalanan kamyonun Harbiye Şelalesi'nin bulunduğu mesire alanına düştüğü kazada güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak hayatını kaybetti, şoför Hasan Y. yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Defne ilçesi Harbiye Bucağı yolunda meydana geldi. Hasan Y. yönetimindeki 28 K 5889 plakalı kamyon, fren sisteminin arızalanması sonucu Harbiye Şelalesi'nin bulunduğu mesire alanındaki ağaçlığa düştü.

Kontrolden çıkan kamyon, bölgede bulunan güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler, Mehmet Çakrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakrak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, yaralanan şoför ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kamyonun yürüyüş parkurunda bulunan kalabalığın üzerine düşmemesinin olası bir faciayı önlediği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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