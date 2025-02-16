Türkiye, yeni haftada soğuk hava dalgasına sert bir giriş yapacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık tahminlerini yayınladı. Ankara ve İstanbul'da kar yağışı yeniden etkili olacak. Peki, İstanbul'da kar etkisini ne zaman gösterecek? İşte bölge bölge hava durumu.

1 /13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

2 /13 Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a yakın zamanın en çok kar yağışının olacağı, yerde 10 santimetre yakın kar kalınlığının ulaşacağını belirterek tarih verdi.

3 /13 İç Anadolu'nun doğusundan başlayarak doğu kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek.

4 /13 Orta ve Doğu Karadeniz sahil kesiminde Çarşamba gününden itibaren kar yağışı görülecek.

5 /13 İzmir'de de sıcaklık düşecek, yağışlar yağmur şeklinde olacak.

6 /13 Pazar günü ise Türkiye'de hava koşulları değişmiyor. Batı'da yağış Doğu Anadolu'da ise buzlanma ve don etkili olacak.

7 /13 Marmara'da aralıklarla yağmur devam edecek.

8 /13 İstanbul, İzmir ve Bursa’da aralıklı yağmur etkili olacak. İstanbul 12, İzmir 17, Bursa 15 derece.

9 /13 İç Anadolu Bölgesi'nde bulutlanma artıyor. Eskişehir ve Konya çevrelerinde hafif yağmur görülebilir. Eskişehir 11, Konya 12, Sivas 2, Kayseri 5 derece. Hafta ortasında kar bekleniyor.

10 /13 Ege Bölgesi'nde yağış aralıklarla etkisini azaltacak, ancak en fazla Muğla ve Aydın çevrelerinde görülecek. İç kesimler bulutlu. Manisa 16, Muğla 13, Afyonkarahisar 11, Bodrum yağmurlu 17 derece.

11 /13 Akdeniz Bölgesi'nde Pazar günü hava parçalı bulutlu. Adana 19, Hatay 15, Kahramanmaraş 13 derece. Yeni haftada yerel yağış bekleniyor.

12 /13 Karadeniz Bölgesi'nde Zonguldak ile Samsun arasında aralıklı yağmur etkili olacak. Bolu 8, Zonguldak 13, Samsun 14, Trabzon parçalı bulutlu 11 derece. Pazartesi günü Batı Karadeniz’e kar yağışı bekleniyor.

