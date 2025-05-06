Heyelan riski nedeniyle taşınacak köyün yeni yeri tartışma konusu oldu

'Köyün eski yeri daha sağlam'





Köylülerden Sedat Kaya (60), "Köyümüz toprak kayması ve sel tehlikesi olması nedeniyle taşınma kararı alındı. Taşınma yeri ise Koyulhisar Yukarıkale Topçulu Mahallesi'ne karar verildi. Ancak buna köylüler razı olmadı ve diğer köylülerle kavga çıkar diye bu alana inmek istemedi. Daha sonra ise köyümüz şimdiki planlanan yere taşınmak üzere karar verildi. Bu arazinin zemin etüdü yapılmadı. Ruhsatlı olmadığı halde makineler buraya girdi. Ayrıca burası köylünün tarım arazisi. Sel felaketi ve toprak kayması riski de var. Biz köyümüzün daha iyi bir yere taşınmasını istiyoruz. Burası yaklaşık 60 dönümlük bir arazi. Buranın 22 dönümü istimlak olmuş. Köyün daha iyi bir yere taşınmasını istiyoruz. Biz CİMER'e de dilekçemizi yazdık. Şu an çalışma durduruldu. Biz gerekirse köyümüzün mevcut yerinde kalmasını istiyoruz. Eski köyümüzün yeri daha sağlam. Yol sorunu var sadece, o çözülürse daha iyi olur" dedi.