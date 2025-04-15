İçlerinden 80 bin TL çıktı: Hepsi oraya gidecek! Tramvayda unutulanlar 'yok artık' dedirtti

Ulaşım AŞ Raylı Sistem İşletme Müdürü Ömer Demirdirek, "Raylı sistem istasyonlarında güvenlik personellerimiz istasyonları düzenli olarak kontrol ediyor ve buldukları eşyaları gün sonuna kadar istasyonlarda muhafaza ediyorlar. Bu arada vatandaşlar gelip ulaşırsa aynı istasyondan alma fırsatını elde edebiliyorlar. Gün sonuna kadar gelmedikleri durumlarda da kayıp eşya büromuzda biz eşyaları muhafaza ediyoruz. 3 ay süreyle eşyalar burada muhafaza ediliyor. Kayıp eşya büromuza başvuru yapan vatandaşlarımızın eşyalarını kendilerine ait olduğunu belirledikten sonra teslim ediyoruz. Unutulan eşyalar genellikle mevsimsel ve dönemsel olarak değişmektedir. Şemsiyeler, güneş gözlükleri, okul döneminde çantalar, kitaplar ve kalemlerini unutuyorlar. En sık görülenler bunlardır. Çok farklı ürünler var. Paralarını ve ziynet eşyalarını unutanlar da oluyor" dedi.