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İçlerinden 80 bin TL çıktı: Hepsi oraya gidecek! Tramvayda unutulanlar 'yok artık' dedirtti

İçlerinden 80 bin TL çıktı: Hepsi oraya gidecek! Tramvayda unutulanlar 'yok artık' dedirtti

15:3615/04/2025, Salı
IHA
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Kayseri'de tramvay ve istasyonlarda unutulan eşyalar sahiplerini beklerken, cüzdanlardaki 80 bin TL ise hayır kurumlarına bağışlanacak.

Kayseri'de toplu ulaşıma aracı tramvaylarda vatandaşlarca unutulan eşyalar Ulaşım AŞ'nin kayıp eşya bürosunda toplanıyor. 

Üç ay muhafaza edilen eşyalar arasında cep telefonları, anahtarlar, araç anahtarları, tespihler, bastonlar, kredi kartları, kulaklıklar, şuruplar, saatler, gözlükler, çantalar, şemsiyeler ve bidon içerisindeki üzüm yaprağı sahiplerini bekliyor. Ayrıca, unutulan cüzdanlardaki 80 bin TL de, hayır kurumlarına bağışlanacak.

Ulaşım AŞ Raylı Sistem İşletme Müdürü Ömer Demirdirek, "Raylı sistem istasyonlarında güvenlik personellerimiz istasyonları düzenli olarak kontrol ediyor ve buldukları eşyaları gün sonuna kadar istasyonlarda muhafaza ediyorlar. Bu arada vatandaşlar gelip ulaşırsa aynı istasyondan alma fırsatını elde edebiliyorlar. Gün sonuna kadar gelmedikleri durumlarda da kayıp eşya büromuzda biz eşyaları muhafaza ediyoruz. 3 ay süreyle eşyalar burada muhafaza ediliyor. Kayıp eşya büromuza başvuru yapan vatandaşlarımızın eşyalarını kendilerine ait olduğunu belirledikten sonra teslim ediyoruz. Unutulan eşyalar genellikle mevsimsel ve dönemsel olarak değişmektedir. Şemsiyeler, güneş gözlükleri, okul döneminde çantalar, kitaplar ve kalemlerini unutuyorlar. En sık görülenler bunlardır. Çok farklı ürünler var. Paralarını ve ziynet eşyalarını unutanlar da oluyor" dedi.

Demirdirek, sözlerini şöyle tamamladı:


"3 ayın sonunda ziynet eşyaları ve nakit olarak bulunan paralar hayır kurumlarına bağışlanıyor. Geçmişte de çeşitli hayır kurumlarına bu bağışlar yapıldı. Şu anda da 80 bin TL civarında nakdi birikmiş durumdadır. Yıl sonuna kadar biriken para yine hayır kurumlarına bağış yapılacak."

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