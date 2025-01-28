İETT otobüsü arıza yaptı trafik kilitlendi: 'Bir çok arkadaşımız trafik nedeniyle işe geç kaldı'

"Bir çok arkadaşımız trafik nedeniyle işe geç kaldı"

Kuyumcukent'te çalıştığını ifade eden Ömer Yeni, “Benim ustam yolda çok trafik olduğunu söyledi. Ben işe erken gelebildim ancak bir çok arkadaşımız trafik nedeniyle işe geç kaldı. 1,5 saattir burada bekliyorlar” dedi. Sabah işe geç kaldığını ifade eden İsmail Kolat, “ İş yerim Basın Express yolunda bulunuyor. Bir anda trafiğin kilitlendiğini gördüm. Otobüs şoförümüz ne olduğunu öğrenmek için yola indi. Herkes mağdur oldu 1,5 saattir burada bekliyoruz. İşime geç kaldım ancak durumu haber ettim” diye konuştu.