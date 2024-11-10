İmamoğlu'nun 10 Kasım videosuna tepki çığ gibi: PKK ile ittifakın mı 'Türk' demeni yasakladı?

Atatürk'ün yanında (sağda) konumlandırılan Nobel ödüllü Acemoğlu ne demişti?





Acemoğlu’nun, 2019 yılında yayınladığı Dar Koridor adlı kitabında Mustafa Kemal Atatürk’ten şu sözlerle bahsediliyor:





“(Devrimler) Bunlar Türkiye’yi koridora sokmak amacı taşımıyordu. Latin alfabesine geçiş, kıyafet devrimi ve dini kurumların yeniden yapılandırılması gibi pek çok reform, topluma danışılmadan yapıldı ve zorla dayatıldı.





Bu reformlara direnenler, örneğin Batı tarzı şapka yerine ‘fes’ takmakta ısrar edenler kovuşturmaya uğradı. Bazı durumlarda da infaz edildi.”