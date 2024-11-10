İmamoğlu'nun 10 Kasım videosuna tepki çığ gibi: PKK ile ittifakın mı 'Türk' demeni yasakladı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 10 Kasım için bir video yayınladı. Yapay zeka ile hazırlanan videoda, Atatürk'ten 'Ata' olarak bahsedildi. Birçok vatandaş, İmamoğlu'na tepki gösterip, "PKK ile ittifakın mı 'Türk' demeni yasakladı?" , "Türk'ü Atatürk'ten de mi attınız?" şeklinde sorular yöneltti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla X hesabından bir paylaşım yaptı.
Atatürk'ün yakın tarihte Türkiye'nin kazandığı başarılarda yapay zeka yer aldığı videoda, 'Atatürk' yerine 'Ata' ifadesi kullanıldı.
Birçok vatandaş, İmamoğlu'na tepki gösterip, "PKK ile ittifakın mı 'Türk' demeni yasakladı?" , "Türk'ü Atatürk'ten de mi attınız?" şeklinde sorular yöneltti.
İşte o tepkilerden bazıları;
Atatürk'ün yanında (sağda) konumlandırılan Nobel ödüllü Acemoğlu ne demişti?
Acemoğlu’nun, 2019 yılında yayınladığı Dar Koridor adlı kitabında Mustafa Kemal Atatürk’ten şu sözlerle bahsediliyor:
“(Devrimler) Bunlar Türkiye’yi koridora sokmak amacı taşımıyordu. Latin alfabesine geçiş, kıyafet devrimi ve dini kurumların yeniden yapılandırılması gibi pek çok reform, topluma danışılmadan yapıldı ve zorla dayatıldı.
Bu reformlara direnenler, örneğin Batı tarzı şapka yerine ‘fes’ takmakta ısrar edenler kovuşturmaya uğradı. Bazı durumlarda da infaz edildi.”