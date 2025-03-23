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İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası İBB'ye kayyum atanması bekleniyor

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası İBB'ye kayyum atanması bekleniyor

10:2623/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddeleri gereğince İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanması bekleniyor.</p>
Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddeleri gereğince İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanması bekleniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacak mı?' sorusu yeniden gündeme geldi. Yapılan operasyon terör soruşturması kapsamında olduğu için İBB'ye kayyum atanması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacak mı?' sorusu gündeme geldi. Yapılan operasyon terör soruşturması kapsamında olduğu için İBB'ye kayyum atanması bekleniyor.

Büyükşehir ve illerde kayyum olarak il valisi, ilçelerde ise kaymakam ya da vali yardımcısı görevlendiriliyor. Eğer İBB'ye kayyum atanırsa bu isim İstanbul Valisi Davut Gül olabilir.

#ibb
#ekrem imamoğlu
#davut gül

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Ekrem İmamoğlu tutuklandı: Son dakika İBB’ye kayyum atanacak mı?