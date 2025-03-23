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İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası İBB'ye kayyum atanmayacak: CHP'den bir isim başkan olacak

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası İBB'ye kayyum atanmayacak: CHP'den bir isim başkan olacak

10:2623/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Ekrem İmamoğlu</p>
Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacak mı?' sorusu yeniden gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacak mı?' sorusu gündeme geldi.

Tutuklanma sonrası, İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP'li bir ismin göreve gelmesi bekleniyor.

 İBB Başkanı'nın 'terör' soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması sebebiyle kayyum atanmayacağı partiden başka bir ismin göreve geleceği düşünülüyor.

#ibb
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