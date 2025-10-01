İmdat çığlıkları her yeri sardı: Beşiktaş’ta alevlere teslim olan 4 katlı ahşap binadan geriye enkaz kaldı

'Tek düşündüğüm hayvanlarımdı onlar da kurtuldu'





Yangından dolayı yolun kapalı olduğunu söyleyen Serap Tamer Geçit, "Yangını gördüm ama çok yaklaşamadım. Çok yoğun duman var. Yanımızdaki binanın bitişiği yoğun bir şekilde yandığı için yol kapalıydı o yüzden giremedim. İçeride hayvanlarım vardı. Oğlum gelip hayvanlarımı çıkardı. Tek düşündüğüm hayvanlarımdı onlar da kurtuldu" dedi.