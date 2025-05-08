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İSKİ'nin çalışması sırasında yolda göçük meydana geldi: Toprak altında kalan bir işçi kurtarıldı

İSKİ'nin çalışması sırasında yolda göçük meydana geldi: Toprak altında kalan bir işçi kurtarıldı

08:368/05/2025, Perşembe
DHA
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Şile'de İSKİ ekiplerinin caddede yürüttüğü alt yapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şile, Çavuş Mahallesi Asya Caddesi'nde dün saat 11.30 sıralarında İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. 

O sırada kepçenin kazdığı kanalda çalışan 42 yaşındaki Mehmet T. toprak altında kaldı.Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Göçük altında kalan işçi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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