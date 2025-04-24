İstanbul depremi sonrası gündeme geldi: İşte megakent için tahliye senaryosu

DEPREM SIRASINDA NE YAPILMALI?





Savunma Analisti Mehmet Naci Efe, deprem anında can kaybının en aza indirilmesi için bazı temel kurallara uyulması gerektiğini belirtti. Efe, “Büyük dolapların yatakların kenarında ya da kolonların yanında saklanmalıyız. Bu başımızın korunması için hayati öneme sahip. Asansör ve merdiven kullanmak çok tehlikeli” dedi.





Panik yaşanmaması ve reflekslerin doğru çalışabilmesi için halkın önceden bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Efe, “Bu tür kriz anlarında soğukkanlı kalmak için düzenli olarak deprem eğitimleri verilmeli, tatbikatlar yapılmalıdır. Hazırlıklı olmak, hayat kurtarır” açıklamasını yaptı.