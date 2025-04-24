İstanbul depremi sonrası gündeme geldi: İşte megakent için tahliye senaryosu

İstanbul geçtiğimiz gün 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Megakentte büyük paniğe neden olan sarsıntı herhangi bir can ve mal kaybına neden olmazken daha büyük ve hasar veren bir depremde kentte tahliyenin nasıl gerçekleşeceği konusu vatandaşlar tarafından gündeme taşındı. Plana göre, destek illeri veya memleketlerine gitmek isteyen İstanbullu afetzedeler, deniz, hava, kara ve demiryolu vasıtalarıyla tahliye alanlarına sevk edilecek. İşte İstanbul için olası ve daha büyük bir depremde tahliye senaryosu…
İSTANBUL'DA DEPREM PANİĞİ
İstanbul, Silivri açıklarında 12.49'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem çok sayıda çevre ilde hissedildi. Sonrasında ise en büyüğü 5.9 olan artçı yaşandı. Toplamda 166 artçı depremin yaşandığı ve artçıların sürdüğü İstanbul'da olası bir yıkıcı depremde tahliye senaryosu ise vatandaşların gündeminde...
Öyle ki, herhangi bir can kaybına neden olmayan 23 Nisan tarihli İstanbul Depremi, korku dolu senaryoları da akıllara getirdi.
Depremin ardından evlerine girmek istemeyen İstanbullular, geceyi camiler, okullar, parklar ve spor salonlarında geçirdi.
OLASI BÜYÜK DEPREMDE TAHLİYE NASIL OLACAK?
Peki, İstanbul'da beklenen büyük ve yıkıcı depremde neler yaşanacak? Milliyet'te yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları tarafından yapılan plana göre ise, olası bir depremde belirlenecek destek illeri veya memleketlerine gitmek isteyen İstanbullu afetzedeler, ring araçlarıyla deniz, hava, kara ve demiryolu vasıtalarıyla tahliye edilmek üzere belirlenen tahliye alanlarına sevk edilecek. İstanbul’da toplam 23 adet tahliye alanı bulunuyor.
GEMİLER BEKLEYECEK
Deniz yoluyla yapılacak tahliyeler için gemilerin hazır bekletilmesi öngörülürken, şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, kıyı emniyetine ait botlar ve gemiler ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı deniz araçları da depremzedeleri tahliye etmek için kullanılacak.
Denizden yapılacak tahliyeler için 6 nokta belirlendi. Vatandaşlar araçlarla bu noktalara taşınacak, ardından gemilerle İstanbul dışına çıkarılacak. Adalar için de iskele ve 5 “kapak atma alanı” belirlendi.
Bunlar, Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Liman İşletmeleri olarak kayda geçti. Kınalı-Malkara hattı da denilen Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlanacak.
Tahliye çalışmalarında Osman Gazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu da kullanılacak. Tahliye işlemlerinde belirlenen tren istasyonlarının yanı sıra, otogarların da şehirden çıkış için kullanılması öngörülüyor.
Ulaşım güvenliği için İstanbul’daki asma köprülerin askı hatları yenilenirken, otoyollar üzerindeki viyadükler de depreme karşı güçlendiriliyor.
DEPREM SIRASINDA NE YAPILMALI?
Savunma Analisti Mehmet Naci Efe, deprem anında can kaybının en aza indirilmesi için bazı temel kurallara uyulması gerektiğini belirtti. Efe, “Büyük dolapların yatakların kenarında ya da kolonların yanında saklanmalıyız. Bu başımızın korunması için hayati öneme sahip. Asansör ve merdiven kullanmak çok tehlikeli” dedi.
Panik yaşanmaması ve reflekslerin doğru çalışabilmesi için halkın önceden bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Efe, “Bu tür kriz anlarında soğukkanlı kalmak için düzenli olarak deprem eğitimleri verilmeli, tatbikatlar yapılmalıdır. Hazırlıklı olmak, hayat kurtarır” açıklamasını yaptı.