İstanbul- İstanbul'da bazı vatandaşlar parklarda sabahladı

'NEREYE KADAR BÖYLE BEKLEYECEĞİZ ONU BİLMİYORUM'





Ailesi ile parkta sabahlayan Emrah Taş, "Geceyi parkta geçirdik, korktuk yani korkmadık değil. Evde bayağı sarsıldık. Çocukları alıp apar topar dışarıya çıktık. Sabaha kadar burada kaldık. Hiç yatmadık. Hava buz gibi. Nereye kadar böyle bekleyeceğiz onu bilmiyorum. Muhtemelen öğleye doru gider çocuklara bir şeyler yediririz" dedi.