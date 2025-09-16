Yeni Şafak
İstanbul'da 6 mahallede 8 saat su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?

11:2216/09/2025, Salı
AA
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su kesintisi yapılacağını duyurdu. İstanbul Kadıköy’de altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle 16 Eylül Salı günü 6 mahallede 8 saatlik planlı su kesintisi yapılacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 16 Eylül 2025 İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilecek altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle yarın 6 mahalleye 8 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde altyapı hattı deplase çalışmaları gerçekleştirilecek.

Hangi mahallelerde su kesintisi yapılacak?

Çalışmalar kapsamında kesinti yaşanacak yerler...

Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

