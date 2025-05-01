M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattında; Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Zincirlikuyu duraklarının tüm giriş-çıkışları kapatıldı. M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında; Gayrettepe durağı, M7 İstoç-Yıldız metro hattında ise Kağıthane ile Yıldız arasındaki tüm duraklar geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Ayrıca metrobüsün Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu durakları ile Marmaray'ın Sirkeci istasyonu da çift yönlü olarak kapatıldı.