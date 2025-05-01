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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

07:291/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
DHA
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İstanbul Valiliğinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında aldığı güvenlik tedbirlerinde Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ile Kartal'da bazı yollar araç ve yaya geçişine kapatıldı. Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyen vatandaşlar ise alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

İstanbul Valiliğinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında aldığı kararla kent genelinde Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) kutlama yapacağı Kadıköy ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) kutlama yapacağı Kartal'da çok sayıda yol ve meydan, saat 05.00 itibariyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Polis ekipleri, valiliğin önceden belirlediği yolların giriş-çıkışlarını demir bariyerlerle kapatırken, Unkapanı-Atatürk Köprüsü ile Galata Köprüsü ve Taksim Meydan'ı kullanmak isteyen yayalar ve sürücüleri ise alternatif güzergahlara yönlendirdi.

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Valilik tarafından alınan önlemler kapsamında bazı metro, metrobüs ve Marmaray duraklarında da seferler durduruldu.

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattında; Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Zincirlikuyu duraklarının tüm giriş-çıkışları kapatıldı. M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında; Gayrettepe durağı, M7 İstoç-Yıldız metro hattında ise Kağıthane ile Yıldız arasındaki tüm duraklar geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Ayrıca metrobüsün Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu durakları ile Marmaray'ın Sirkeci istasyonu da çift yönlü olarak kapatıldı.

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