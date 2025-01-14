Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava durumu tahminlerine göre, kar yağışı İstanbul'a doğru ilerliyor. Vatandaşlar 'İstanbul'da ne zaman kar yağacak?' sorusunun cevabını merak ederken uzmanlar İstanbul'da bekledikleri 15 günlük kar yağışı döneminin tarihini açıkladı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Bölgelerde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava raporunu açıkladı ve İstanbul’a kar yağışının yaklaştığını duyurdu.
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Bugünden itibaren İstanbul’a kar yağışının girmesi beklenirken, uzmanlar ocak ortasından şubat sonuna kadar 15 günlük kar yağışı olabileceğini öngörüyor.
Meteoroloji'nin verilerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek.
Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, ancak Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Yozgat ve Gümüşhane çevreleri ile gece saatlerinde Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Ayrıca, Kıyı Ege, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.
İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek dağlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.
Bölgelerde hava nasıl olacak?
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, gece saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca, rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın ise Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile zamanla Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Ayrıca, bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi öngörülüyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçmesi öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Yozgat çevrelerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca, bu sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülmesi tahmin ediliyor
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bölgenin çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölgenin çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçmesi öngörülüyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Gümüşhane çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülmesi tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yükseklerde çığ tehlikesi bulunuyor.
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ARTVİN °C, 9°C
Çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölgenin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde ise kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu