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İstanbul'da saatler sürecek elektrik kesintisi: BEDAŞ 10 Kasım Pazar elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı

İstanbul'da saatler sürecek elektrik kesintisi: BEDAŞ 10 Kasım Pazar elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı

21:519/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 10 Kasım Pazar günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. İşte elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...

Elektrikler gitti mi? Elektriklerin ne zaman gelecek sorularının içeriği merak konusu oldu. 10 Kasım Pazar günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebiliyoruz.



İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 10 Kasım 2024 Pazar gününün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili olayların unutulmasına hız verdi. Peki, 10 Kasım 2024 elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detay haberimizde...



AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI


AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedariki ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.


İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.


İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ



BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI


İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesinde, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler seçeneğinden, mobil web yerinde ve BEDAŞ 186 mobil noktasına ulaşılabilir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin alınması için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.


BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ


#İstanbul
#Elektrik
#BEDAŞ

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