İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 10 Kasım 2024 Pazar gününün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili olayların unutulmasına hız verdi. Peki, 10 Kasım 2024 elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detay haberimizde...







