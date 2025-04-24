



'Deprem sırasında uyuyordum, havada uyandım'

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Kızılaslan, “Ben deprem sırasında uyuyordum. Ayağım normalde de kırıktı zaten evde izinliydim. En sallantılı olduğu anda uyandım. Ne yaptığımın farkında değildim. Benim zaten deprem travmam vardı. Biz Kahramanmaraşlıyız. Biz zamanında çok kötü şeyler yaşamıştık. Ayağım kırık kapıya doğru yöneldim. Yürüyemedim. O anki panikle camı açtım ama elimin cama gittiğini hatırlamıyorum. Havada uyandım ben. O ana dair sadece düştüğümü hatırlıyorum.



