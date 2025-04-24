İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Zeytinburnu'nda evinin penceresinden atlayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan, “Biz Kahramanmaraşlıyız. Biz zamanında çok kötü şeyler yaşamıştık. Ayağım kırık kapıya doğru yöneldim. Ayağımın üstüne basamadım. O anki panikle camı açtım ama elimin cama gittiğini hatırlamıyorum. Havada uyandım ben" dedi.
İstanbul'da dün saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan, 3 katlı binanın birinci katından aşağı atladı.
Park halindeki otomobilin üzerine düşen Kızılaslan, düşmeden önce kırık olan ayağının üzerine düştü. Kızılaslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
'Deprem sırasında uyuyordum, havada uyandım'
Deprem anında yaşadıklarını anlatan Kızılaslan, “Ben deprem sırasında uyuyordum. Ayağım normalde de kırıktı zaten evde izinliydim. En sallantılı olduğu anda uyandım. Ne yaptığımın farkında değildim. Benim zaten deprem travmam vardı. Biz Kahramanmaraşlıyız. Biz zamanında çok kötü şeyler yaşamıştık. Ayağım kırık kapıya doğru yöneldim. Yürüyemedim. O anki panikle camı açtım ama elimin cama gittiğini hatırlamıyorum. Havada uyandım ben. O ana dair sadece düştüğümü hatırlıyorum.
Kendimi yere attım. Komşular yardım etti. Düştükten sonra ayağımın kırıldığını düşündüler ama ayağım zaten kırıktı. Evde annemin olduğunu da bilmiyordum uyuduğum için. Kaçamayınca arabanın üstüne atlamışım. Araba sahibi de yan komşumuz. Onlar da aşağıda oturttular beni. Allah yardımcımız olsun" dedi.
'Panik halinde her şeyi yapabilir'
Kızılaslan, “Hep Hatay depreminden örnek vererek korkuttular bizi. Biz Kahramanmaraş depremini yaşamadık ama bütün akrabalarımız orada depremi yaşadı. Onlardan dolayı kötü tecrübelerimiz oldu. Evimiz çok eski. İnsanların el ele verip artık kentsel dönüşme yardım etmeleri lazım.
Büyük İstanbul depremi olsaydı ve ben atlasaydım kahraman ilan edilirdim. Gerçekten depremi yaşayan insanlar ne kadar anlayışla karşıladığını yazıyorlar. Panik halinde her şeyi yapabilir diye" diye konuştu.