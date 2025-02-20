Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbulluları tedirgin etmişti: Pembe bulutun nedeni Galatasaray çıktı

İstanbulluları tedirgin etmişti: Pembe bulutun nedeni Galatasaray çıktı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:1220/02/2025, Perşembe
DHA
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul'da gece saatlerinde birçok ilçede gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü. Kar yağışı sonrası oluşan sıra dışı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Gökyüzünde oluşan pembe bulutların nedeninin Galatasaray olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da Kağıthane ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulutlar belirdi.

Kar yağışı sonrası gökyüzünde ortaya çıktığı iddia edilen pembe bulutlar, vatandaşlar arasında heyecana yol açtı.

Birçok kişi, gökyüzündeki bu sıra dışı manzarayı fotoğraflayarak paylaştı.

Herkes doğa olayı sanıyordu...

Ancak herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi. 

Pembe bulutlar, Galatasaray stadındaki çalışmalardan kaynaklanan ışık yansıması ile ortaya çıktı.

#Pembe bulut
#Rams Park
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kocaeli, Giresun, Erzincan ve Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma kar tatili haberleri