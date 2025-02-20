İstanbulluları tedirgin etmişti: Pembe bulutun nedeni Galatasaray çıktı

İstanbul'da gece saatlerinde birçok ilçede gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü. Kar yağışı sonrası oluşan sıra dışı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Gökyüzünde oluşan pembe bulutların nedeninin Galatasaray olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da Kağıthane ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulutlar belirdi.
Kar yağışı sonrası gökyüzünde ortaya çıktığı iddia edilen pembe bulutlar, vatandaşlar arasında heyecana yol açtı.
Birçok kişi, gökyüzündeki bu sıra dışı manzarayı fotoğraflayarak paylaştı.
Herkes doğa olayı sanıyordu...
Ancak herhangi bir doğa olayı olmadığı, Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray stadındaki çim ısıtma çalışmalarından kaynaklı bulutlara vuran ışık olduğu öğrenildi.
Pembe bulutlar, Galatasaray stadındaki çalışmalardan kaynaklanan ışık yansıması ile ortaya çıktı.