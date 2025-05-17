İstanbul'un yanı başında: Kanara Kanyonu doğaseverleri bekliyor

Kanyonun doğasıyla insanları kendisine çektiğini ifade eden Karaküçük, "Kanyonda insanlar kamp yapabiliyor, karavanları ile gelebiliyor. Kamp, karavan, macera sevenler için Kanara Kanyonu fevkalade bir yer. Gürgen, kayın ve kızılcık ağaçları ile çevrili, kaya mezarlarının da olduğu bir yer. İnsanların huzur bulmak için gelebilecekleri bir yer Kanara. Doğayla iç içe kuş sesleri ve derenin huzur veren sesi eşliğinde keyifli vakit geçirmek isteyenler Kanara Kanyonu'na mutlaka uğramalı." dedi.