‘İşte İstanbul’un yeni ilçesi’ diye duyurdular: Levent hayal ürünü çıktı

'İstanbul'da yeni ilçe kuruluyor' iddiaları gündeme bomba gibi düşmüş, herkes kurulacak ilçenin nerede olacağını araştırmaya başlamıştı. Ortaya atılan iddialar hayal ürünü çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaynakları Yeni Şafak’a, İstanbul’a yeni bir ilçe kurulmasına yönelik çalışma olmadığını bildirdi.
Çevre Şehircilik ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'un idari yapısında dikkat çeken değişiklikler yapılacağı iddialarına cevap verdi.
Yeni Şafak’a, açıklama yapan bakanlık kaynakları İstanbul’a yeni bir ilçe kurulmasına yönelik çalışma olmadığını bildirdi.
Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu tarafından yayınlanan haberde, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsültan ilçelerinde bulunan yaklaşık 20 mahalle birleştirileceği ve mahallelerin birleştirilmesi ile kurulacak yeni ilçenin adının ise iddiaya göre Levent olacağı belirtilmişti.
Yeni ilçe olacağı iddia edilen haberde, Levent İlçesinin sınırları henüz kesinleşmese de özellikle plan dahilinde birleştirilecek ilçeler şu şekilde:
Sarıyer ilçesi İstinye Bayırı'ndaki Katar Caddesi (İstinye Park'ın karşısında kalan) sınır olacağı iddia edildi.
Emirgan, Rumeli Hisarı, Reşitpaşa, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Maslak (Atatürk Oto Sanayi dahil), Huzur, Ayazağa olmak üzere 8 mahalle Sarıyer'den alınıp Levent'e bağlanacağı belirtildi.
Beşiktaş ilçesinde Beşiktaş ilçesinin Sarıyer sınırına yakın bölgelerindeki Konaklar, Akatlar, Etiler, Levent mahallelerinin ve Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe, Yeşilce ve Hamidiye (bir kısmı) nın yeni ilçeye bağlanacağı iddia edildi.
Eyüpsultan ilçesinde Kemerburgaz ile 5. Levent mahallelerinin de Levent ilçesine bağlanacağı, Göktürk mahallesi konusunda ise henüz durumun belirsizliğini koruduğu iddia edildi.