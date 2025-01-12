‘İşte İstanbul’un yeni ilçesi’ diye duyurdular: Levent hayal ürünü çıktı

Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu tarafından yayınlanan haberde, Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane ve Eyüpsültan ilçelerinde bulunan yaklaşık 20 mahalle birleştirileceği ve mahallelerin birleştirilmesi ile kurulacak yeni ilçenin adının ise iddiaya göre Levent olacağı belirtilmişti.



