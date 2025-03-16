İşte Türkiye'nin en sıcak ili: 96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da da kendini gösterdi. Adana'da dün sıcaklık 34.6 dereceye çıkarak 1929 yılından bu yana en sıcak Mart ayını yaşattı.

1 /5 Tüm Türkiye'ye etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da da kendini gösterdi.



2 /5 Meteoroloji verilene göre dün Adana'da ölçülen 34.6 derecelik sıcaklık değeri 1929 yılından bu yana Mart ayında ölçülen en sıcak gün olarak tarihe geçti.



3 /5 Daha önce 32 derece olan Mart ayı en yüksek sıcaklık değeri dün itibarıyla 34.6 derece olarak değişti.



4 /5 Böylece dün Adana'da 96 yılın en sıcak günü yaşandı.

