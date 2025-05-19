İtirafçı olan Ekrem İmamoğlu'nun başdanışmanı Ertan Yıldız'a 37 kez avukat gönderilmiş

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve siyasi finansman soruşturmasının kilit tanıklarından Ertan Yıldız’a, cezaevinde sistematik baskı kurulduğu iddiası yargıyı alarma geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Yıldız’a 3 gün içinde tam 37 ayrı avukat görüşmesi yaptırıldığı tespit edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 21 Mart'ta gözaltına alınan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, ‘etkin pişmanlık'’tan yararlanmak için dilekçe verdi. İmamoğlu’nun kasası olduğu belirtilen Yıldız, belediyedeki işleyişten bahsederek hangi iştiraklerden kimlerin sorumlu olduğunu anlattı.
İtirafçı olan Ertan Yıldız’a, cezaevinde sistematik baskı kurulduğu iddiası yargıyı alarma geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Yıldız’a 3 gün içinde tam 37 ayrı avukat görüşmesi yaptırıldığı tespit edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Cezaevi ziyaret kayıtları, giriş-çıkış saatleri ve içerik analizleri mercek altına alındı. Sadece 3 gün içinde yapılan 37 avukat görüşmesinin tamamında doğrudan ya da dolaylı olarak Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan'ın bizzat organizasyonu yürüttüğü belirlendi. Polat ve Pehlivan'ın sadece kendileri değil, birçok farklı avukatı yönlendirerek Yıldız'a baskı kurmaya çalıştığı iddia ediliyor.
AMAÇ: TANIĞIN İFADESİNİ GERİ ÇEKTİRMEK
Sabah'ın haberine göre; Ertan Yıldız, avukatların kendisine savcılıkta verdiği beyanların "baskı altında alındığını" belirten önceden hazırlanmış bir metni imzalatmak istediğini söyledi. Ancak Yıldız bu teklifi reddetti.
ÖNCEKİ İTİRAF: ÖZYURTLAR VE İBB İLİŞKİSİ
Ertan Yıldız, soruşturma kapsamında daha önce verdiği ifadede, Özyurtlar İnşaat başta olmak üzere bazı firmaların iştirakler üzerinden değil, İBB Fen İşleri gibi doğrudan daireler üzerinden kamuya iş alacak şekilde desteklendiğini söylemişti. Yıldız, bu yapıların Ekrem İmamoğlu döneminde siyasi-finansal çıkar ilişkileriyle beslendiğini öne sürmüştü: "İştiraklerdeki direnci aşamayınca, işler Fen İşleri üzerinden Özyurtlara kaydırıldı. Bu kararların en üst düzeyde izlendiğini biliyorum."