İtirafçı olan Ekrem İmamoğlu'nun başdanışmanı Ertan Yıldız'a 37 kez avukat gönderilmiş

Yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Cezaevi ziyaret kayıtları, giriş-çıkış saatleri ve içerik analizleri mercek altına alındı. Sadece 3 gün içinde yapılan 37 avukat görüşmesinin tamamında doğrudan ya da dolaylı olarak Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan'ın bizzat organizasyonu yürüttüğü belirlendi. Polat ve Pehlivan'ın sadece kendileri değil, birçok farklı avukatı yönlendirerek Yıldız'a baskı kurmaya çalıştığı iddia ediliyor.







